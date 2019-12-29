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Загорски и Гурейро выступили в роли Деда Мороза и Снегурочки на гала-шоу фигуристов. Видео

Загорски и Гурейро выступили в роли Деда Мороза и Снегурочки на гала-шоу фигуристов. Видео
Другие / Фигурное катание 0

Бронзовые призёры чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро представили яркий новогодний номер под песню Мэрайи Кэрри «All I Want For Christmas Is You» на льду «Платинум Арены» в Красноярске. Гурейро, одетый в костюм Деда Мороза, подарил зрителям мягкие игрушки из своего мешка. Загорски выступила в роли современной Снегурочки.

Загорски и Гурейро, входившие в состав сборной России на Олимпийских играх в Пхёнчхане, вернулись на третье место на чемпионате страны и вошли в состав национальной команды на чемпионат Европы. Континентальное первенство пройдёт в Граце (Австрия) 20-26 января.

Видео показательного танца Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро доступно на сайте Первого канала.

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