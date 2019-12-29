Горнолыжник Трихичев стал седьмым в суперкомбинации на этапе КМ в Италии

Российский горнолыжник Павел Трихичев занял седьмое место в суперкомбинации на восьмом этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди мужчин, который завершился в Бормио (Италия). Трихичев был только 26-м в супергиганте, а в слаломе показал четвёртый результат из всех участников и сумел подняться в протоколе сразу на 19 позиций – это третий показатель в истории гонки. Павел вошёл в топ-10 в этой дисциплине и на следующих соревнованиях Кубка мира в комбинации будет стартовать в лидирующей группе.

Победил француз Алексис Пинтуро. Вторым стал норвежец Александр Кильде, третьим – швейцарец Луи Меиллар.



Горнолыжный спорт. Кубок мира. Восьмой этап. Бормио, Италия

Мужчины. Суперкомбинация

1. Алексис Пинтуро (Франция) – 2.32,56.

2. Александр Кильде (Норвегия) – 2.33,07.

3. Луи Меиллар (Швейцария) – 2.33,12…

7. Павел Трихичев (Россия) – 2.35,17.