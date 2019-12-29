Тренер: мощный и быстрый финиш Непряевой вселяет определённый оптимизм

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что помогло Наталье Непряевой стать третьей в спринте на «Тур де Ски» и захватить лидерство в общем зачёте многодневки.

В спринте свободным стилем в Ленцерхайде (Швейцария) Непряева уступила только словенке Анамарии Лампич и норвежке Майкен Касперсен Фалле.

«Тур только начинается. Порадовало то, что она выдала такой мощный и быстрый финиш. Это вселяет определённый оптимизм. Смотрим дальше, потому что „Тур де Ски“ продолжается. Идём дальше. По её движениям видно, что она выходит на свой оптимальный уровень.

Опять же, порадовались, что она лидирует в общем зачёте «Тур де Ски», но ещё ничего не заканчивается. Впереди ещё много тяжёлых гонок. Будем надеяться, что её форма будет улучшаться", — приводит слова Бородавко РИА «Новости».