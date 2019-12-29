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Норвежский лыжник Иверсен снялся с «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Иверсен снялся с «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Один из фаворитов «Тур де Ски» норвежский лыжник Эмиль Иверсен досрочно завершил выступления в многодневке.

Причиной снятия спортсмена стало плохое самочувствие в спринте, вызванное, скорее всего, простудой. О нездоровье Иверсен заговорил ещё после четвертьфинала спринта свободным стилем, в котором занял последнее место. Лыжник обратился за помощью к врачу, который и посоветовал ему завершить выступления.

«Нет смысла участвовать в «Тур де Ски», будучи готовым на 98 процентов. Тяжело осознавать, что цель побороться за победу в многодневке и Кубке мира в целом становится невозможной. Но будет ещё немало стартов, в том числе SkiTour 2020, где я надеюсь компенсировать упущенное», — приводит слова Иверсена VG.

Накануне Иверсен занял 4-е место в масс-старте свободным стилем. После двух этапов он занимал 10-е место в общем зачёте «Тур де Ски».

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