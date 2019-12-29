Фигуристка Туктамышева обратилась к болельщикам после ЧР-2020

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию, который завершился в Красноярске. Туктамышева заняла четвёртое место и стала первой запасной в составе сборной России на чемпионат Европы.
«ЧР удался. Поддержка, организация, подарки, выступления — всё было супер.
⠀
Во-первых, я рада, что пошла на четверной. Решиться на это было непросто, но желание перебило всё.
Во-вторых, столько добрых писем и слов от вас просто поражают, спасибо всем! Давно не было настолько сумасшедшей поддержки.
⠀
В-третьих, я довольна собой. Главное — опыт. Он получен, выводы сделаны, и есть настрой на дальнейший рост. Всё идёт так, как и должно идти. Спасибо вам», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.
- 29 декабря 2019
-
19:00
-
18:49
-
18:25
-
18:00
-
17:50
-
17:29
-
16:25
-
16:10
-
16:03
-
15:47
-
15:47
-
15:14
-
15:01
-
14:54
-
14:52
-
13:39
-
13:19
-
13:09
-
12:57
-
12:29
-
12:06
-
11:38
-
10:57
-
10:31
-
10:13
-
10:10
-
09:52
-
09:26
-
00:57
-
00:29
-
00:10
- 28 декабря 2019
-
23:56
-
23:46
-
23:30
-
22:45