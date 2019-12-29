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Фигуристка Туктамышева обратилась к болельщикам после ЧР-2020

Фигуристка Туктамышева обратилась к болельщикам после ЧР-2020
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию, который завершился в Красноярске. Туктамышева заняла четвёртое место и стала первой запасной в составе сборной России на чемпионат Европы.

«ЧР удался. Поддержка, организация, подарки, выступления — всё было супер.

Во-первых, я рада, что пошла на четверной. Решиться на это было непросто, но желание перебило всё.

Во-вторых, столько добрых писем и слов от вас просто поражают, спасибо всем! Давно не было настолько сумасшедшей поддержки.

В-третьих, я довольна собой. Главное — опыт. Он получен, выводы сделаны, и есть настрой на дальнейший рост. Всё идёт так, как и должно идти. Спасибо вам», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

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