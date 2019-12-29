Щербакова — тренерам: спасибо за поддержку, правильный настрой и веру в меня

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова подвела итоги первой половины сезона-2019/2020, в котором спортсменка дебютирует среди взрослых.
«Ну что, первая половина соревновательного сезона завершилась чемпионатом России. Это второй раз, когда я в нём участвую. Могу сказать, что на этот раз мне было намного волнительнее! От чего ещё приятнее результат.
Я очень хочу поблагодарить моих тренеров! Ведь на этом чемпионате была непростая задача: отбор на главные старты сезона, а также три четверных прыжка в произвольной — и мы справились! Огромное спасибо за поддержку, правильный настрой и веру в меня.
И, конечно, хочется поблагодарить Красноярск за такой тёплый приём, несмотря на -30 градусов. Мне было безумно приятно чувствовать вашу поддержку, видеть очень милые плакаты на трибунах, вы подарили мне невероятные эмоции и энергию! Спасибо!
Ну а сейчас есть немного времени отдохнуть, провести время вместе со всей семьёй, которая тоже за меня очень переживала, я вас очень люблю. И в новом году с новыми силами возвращаемся к тренировкам!» — написала Щербакова на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Анны Щербаковой.
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