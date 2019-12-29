Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Фигуристка Медведева сфотографировалась с друзьями на ЧР-2020 в Красноярске

Фигуристка Медведева сфотографировалась с друзьями на ЧР-2020 в Красноярске
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась фотографиями со своими друзьями, сделанными после показательных выступлений на чемпионате России в Красноярске.

Медведева сфотографировалась с новыми чемпионами страны в парном катании Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, Станиславой Константиновой и Анастасией Скопцовой, выступающей в танцевальном дуэте с Кириллом Алёшиным.

«Мы так редко вместе, но от этого моменты становятся ярче», — написала Медведева.

Фото доступно на странице Евгении Медведевой в «инстаграме».

На тренировке накануне старта на чемпионате России Медведева сломала ботинок. Аналогичного в магазинах Красноярска не нашлось, и спортсменка выступила в короткой программе в ботинке, перемотанном скотчем. Медведева не сорвала ни одного элемента, но на утро снялась с произвольной программы.

Дети и пропасть. Почему российское фигурное катание в большой опасности
Чемпионат России обнажил серьёзные проблемы в женском фигурном катании. Нужно срочно принимать меры.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019