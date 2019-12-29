Фигуристка Медведева сфотографировалась с друзьями на ЧР-2020 в Красноярске

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась фотографиями со своими друзьями, сделанными после показательных выступлений на чемпионате России в Красноярске.

Медведева сфотографировалась с новыми чемпионами страны в парном катании Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, Станиславой Константиновой и Анастасией Скопцовой, выступающей в танцевальном дуэте с Кириллом Алёшиным.

«Мы так редко вместе, но от этого моменты становятся ярче», — написала Медведева.

Фото доступно на странице Евгении Медведевой в «инстаграме».

На тренировке накануне старта на чемпионате России Медведева сломала ботинок. Аналогичного в магазинах Красноярска не нашлось, и спортсменка выступила в короткой программе в ботинке, перемотанном скотчем. Медведева не сорвала ни одного элемента, но на утро снялась с произвольной программы.