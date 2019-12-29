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Олимпийский чемпион: нынешний «Тур де Ски» заточен под ребят, которые хорошо бегут спринт

Олимпийский чемпион: нынешний «Тур де Ски» заточен под ребят, которые хорошо бегут спринт
Другие / Лыжный спорт 0

Чемпион Олимпийских игр – 2010, трёхкратный чемпион мира в спринтерских гонках Никита Крюков выразил мнение, что новый формат лыжной многодневки «Тур де Ски» рассчитан на спортсменов, специализирующихся на спринте и коротких дистанциях.

«Нынешний „Тур де Ски“ заточен под ребят, которые хорошо бегут спринт и короткие дистанции. Когда я бегал „Тур де Ски“, я до конца не доходил, так как я спринтер, моей задачей было удачно выступить в спринтах. Пока мы доходили до второго спринта, мы так „накушивались“. А сейчас довольно спринтерский формат: „пятнашечки“, масс-старт, всё делается для скоростных ребят.

Нашим парням чем тяжелее, тем лучше. Может, и на руку изменения формата, мы привыкли, что приходится подстраиваться под условия, проявлять характер", — приводит слова Крюкова РИА «Новости».

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