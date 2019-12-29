Лыжник Устюгов подвёл итоги первых двух гонок на «Тур де Ски»

Во время переезда из Ленцерхайде в Тоблах российский лыжник Сергей Устюгов подвёл итоги своего выступления в двух первых гонках «Тур де Ски». Устюгов выиграл масс-старт свободным стилем и не сумел выйти в финал спринта. В общем зачёте многодневки Сергей – пятый.
«Друзья, всем большой привет! Спасибо за вчерашние поздравления. Очень приятно, что пишете, не забываете. Не всем успеваю ответить. Сейчас мы переезжаем из Ленцерхайде в Тоблах. Осталось порядка 200 км.
Что хотелось сказать по этим двум дням этапа «Тур де Ски». Всё неплохо. Почти доволен, на 75-80%. Сегодня маленько не удалось побороться в спринте, но это мой первый полуфинал, чему я рад. Но всё сложилось, как сложилось. Смотрите, болейте, переживайте. Впереди много гонок, всё будет.
Всем спасибо, что болеете и переживаете. А мы переезжаем нашим маленьким составом русским», — сказал Устюгов.
Видео доступно на странице Сергея Устюгова в «Инстаграме».
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