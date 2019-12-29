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Шведский лыжник обвинил Большунова в поломке палки в спринте на «Тур де Ски»

Шведский лыжник обвинил Большунова в поломке палки в спринте на «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг обвинил россиянина Александра Большунова в поломке палки на последнем повороте четвертьфинала спринтерской гонки на «Тур де Ски». Вестберг, не сумевший отобраться в полуфинал, после финиша крикнул россиянину: «What the fuck man?!». Большунов лишь недоумённо развёл руками.

Рейс-директор FIS Пьер Миньере также не видел эпизода и не понял претензий.

«Не понимаю. Всё то же самое, что с Хальфварссоном, – шведы постоянно плачут. Сломанные палки, падения – в спринте это часть игры, такое случается со всеми лыжниками. Не понимаю, почему именно шведы всегда предъявляют претензии. Может, на соревнованиях в Швеции они вообще не касаются друг друга? Большунов тоже сломал палку, но он не плачет. Он ломает палку, отстаёт, а потом возвращается. И это правильно», — приводит комментарий тренера россиян Маркуса Крамера Aftonbladet.

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