Россиянка Лагно захватила лидерство на чемпионате мира по блицу в Москве
Российская шахматистка Екатерина Лагно захватила лидерство после первого дня чемпионата мира по блицу, который проходит в Москве. Лагно единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 8 очков после девяти туров. Екатерина одержала семь побед и завершила две партии вничью.
По 7 очков в активе россиянок Александры Костенюк, Дарьи Чарочкиной и Алины Кашлинской, а также Хампи Конеру из Индии, которая накануне в столице России стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. Россиянка Анастасия Боднарук набрала 6,5 балла, у Валентины Гуниной 6 очков, у Ольги Гири — 5.
Напомним, что Лагно является действующей чемпионкой мира по блицу, в прошлом году она выиграла первенство планеты, которое проходило в Санкт-Петербурге.
- 29 декабря 2019
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