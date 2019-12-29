Матлаков на пол-очка отстаёт от Карлсена на чемпионате мира по блицу в Москве

29 декабря в VIP-зоне Большой спортивной арены стадиона «Лужники» стартовал чемпионат мира по блицу. В мужском турнире прошло 12 туров. По их итогам лидерство захватил норвежец Магнус Карлсен, в активе у которого 10 очков из 12.

На пол-очка меньше набрал россиянин Максим Матлаков. По 9 баллов в активе россиян Даниила Дубова и Яна Непомнящего, а также американца Хикару Накамуры. Долгое время лидировавший россиянин Владислав Артемьев делит 6-12-е места с шестью шахматистами, набравшими по 8,5 очка, среди них также Никита Витюгов.

Отметим, что за 12 партий Карлсен потерпел единственное поражение от россиянина Дмитрия Андрейкина.



30 декабря мужчинам предстоит сыграть ещё 9 туров чемпионата мира по блицу.