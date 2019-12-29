Американская фигуристка отреагировала на проблемы Медведевой с ботинком

Американская фигуристка Эшли Вагнер прокомментировала ситуацию со снятием двукратной чемпионки Европы и мира Евгении Медведевой с чемпионата России из-за поломки ботинка.

«Это абсолютно нормально — ездить на соревнования с одной парой ботинок. Лично я никогда не возила с собой несколько пар. Они занимают слишком много места, а багаж и так довольно тяжёлый. Некоторые ездят с двумя парами, это зависит от фигуриста. Но по моему опыту, таких немного.

Кроме того, пока раскатываешь новые ботинки, просто не можешь выполнять сложные прыжки на протяжении нескольких дней. А ещё можно травмироваться, поскольку кожа очень жёсткая, и физически тяжело органично двигаться привычным образом при исполнении прыжков», — написала Вагнер на своей странице в «Твиттере».

На одной из тренировок перед стартом на чемпионате России у Медведевой сломался ботинок. Найти аналогичный в Красноярске не удалось, и спортсменка выступала в короткой программе в перемотанных скотчем коньках. Перед произвольной программой она досрочно завершила тренировку, после чего снялась с соревнований.