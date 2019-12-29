У Медведевой порвалось платье во время выступления. Фото

Во время показательных выступлений на чемпионате России по фигурному катанию — 2020 в Красноярске у двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой случилась неприятность с одеждой – она порвала подол платья.
Накануне Медведева снялась с произвольной программы из-за проблем с ботинком, который сломался на одной из тренировок перед стартом на чемпионате страны. Найти аналогичный в Красноярске не удалось, и спортсменка выступала в короткой программе в перемотанных скотчем коньках. Евгения не сорвала ни одного элемента и заняла пятое место. Однако перед произвольной программой Медведева досрочно завершила тренировку, после чего снялась с соревнований, чтобы не травмироваться.
Как и обещала, Медведева вышла на лёд в показательных выступлениях, чтобы откатать номер без прыжков. Но в самом начале выступления, когда согласно хореографии необходимо двигаться вперёд лёжа на спине, Евгения зацепила подол коньком.
Происшествие ничуть не смутило фигуристку, которая успешно справилась с номером под композицию Билли Айлиш «Idon'twannabeyouanymore».
Показательный номер Евгении Медведевой
Показательный номер Евгении Медведевой
- 29 декабря 2019
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