У Медведевой порвалось платье во время выступления. Фото

Во время показательных выступлений на чемпионате России по фигурному катанию — 2020 в Красноярске у двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой случилась неприятность с одеждой – она порвала подол платья.

Накануне Медведева снялась с произвольной программы из-за проблем с ботинком, который сломался на одной из тренировок перед стартом на чемпионате страны. Найти аналогичный в Красноярске не удалось, и спортсменка выступала в короткой программе в перемотанных скотчем коньках. Евгения не сорвала ни одного элемента и заняла пятое место. Однако перед произвольной программой Медведева досрочно завершила тренировку, после чего снялась с соревнований, чтобы не травмироваться.

Как и обещала, Медведева вышла на лёд в показательных выступлениях, чтобы откатать номер без прыжков. Но в самом начале выступления, когда согласно хореографии необходимо двигаться вперёд лёжа на спине, Евгения зацепила подол коньком.

Происшествие ничуть не смутило фигуристку, которая успешно справилась с номером под композицию Билли Айлиш «Idon'twannabeyouanymore».

Показательный номер Евгении Медведевой

Показательный номер Евгении Медведевой