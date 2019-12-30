Четырёхкратный призёр ЧЕ: хрупкость и лёгкость Щербаковой покорили судей

Четырёхкратный призёр чемпионатов Европы по фигурному катанию Виктория Буцаева (Волчкова) восхитилась победой 15-летней Анны Щербаковой на чемпионате России.
«Анна Щербакова выступала первой среди трёх девочек, которые боролись за чемпионство, и после её проката соперницам было очень сложно претендовать на золото. Анина хрупкость, лёгкость, её сложнейшая программа с тремя четверными прыжками покорила судей и зрителей. 181,94 балла – эта оценка восхищает. Лучший прокат в мировой истории!» — приводит слова Буцаевой «Подмосковье сегодня».
Известная фигуристка и тренер уверена, что в ближайшее время к лидерам российского фигурного катания подтянутся и другие талантливые спортсменки.
«У нас есть группа сильных юниорок. На чемпионате России в Красноярске сильное впечатление произвели Ксения Синицына и Анна Фролова. Девочки учат четверные прыжки и тройной аксель. Подрастают Камила Валиева, Дарья Усачева и другие. Так что уже через год-два увеличится конкуренция, а вместе с ней ещё больше возрастёт интерес к женскому одиночному катанию», — сказала Буцаева.
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