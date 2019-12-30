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Авербух — о Медведевой: мы должны уважать любое решение выдающейся спортсменки

Авербух — о Медведевой: мы должны уважать любое решение выдающейся спортсменки
Другие / Фигурное катание 0

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, постановщик и продюсер ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал слова Евгении Медведевой о том, что станет только сильнее в следующем году. Снявшись с произвольной программы на чемпионате России из-за сломанного ботинка, Медведева не смогла отобраться в сборную России на чемпионат Европы.

«Женя не заявляет об уходе. Ей неоткуда возвращаться. Она говорит о продолжении карьеры. Это её решение, её выбор, её право. Мы должны его уважать как любое решение выдающейся спортсменки. Этим и отличаются спортсмены — желанием преодолевать себя и сложности. Когда будет что обсуждать, мы будем обсуждать. Сейчас я очень рад, что Женя приезжает к нам после чемпионата России для выступления в спектакле «Волшебник страны Оз»», — приводит слова Авербуха «Российская газета».

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