Габрилян: при другом подходе у Ласицкене давно могли полететь голеностопы и колени

Геннадий Габрилян, тренер первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене, подвёл итоги 2019 года.
«Очень многое в успехах Маши зависит от системы тренировок. Например, один раз она может быть в образе камня, другой — в образе воды. Это совершенно разные состояния. Но они помогают ей на протяжении всего сезона через день прыгать в высоту за 2 м. И при этом быть в таком психологическом состоянии, что организм не даёт повредить тело.
При другом подходе давно могли полететь голеностопы, колени, тазобедренный сустав, спина и так далее. То есть всё зависит от подхода. Тьфу-тьфу-тьфу, пока угадываем с подготовкой. Например, уже много лет мы не пользуемся услугами массажиста. И каждую нагрузку получается планировать так, чтобы она не шла во вред — только на пользу", — цитируют Габриляна «Известия».
Выиграв чемпионат мира в Дохе (Катар), Ласицкене стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту и была признана лучшей легкоатлеткой года в Европе. В 2019 году россиянка одержала победы более чем в 20 турнирах, включая чемпионат России и чемпионат Европы в помещении, финал «Бриллиантовой лиги», а также Всемирные военные игры — там Мария наконец смогла отметить золото под российским флагом и получить медаль под гимн РФ.
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