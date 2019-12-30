Чайковская: никакого настоящего конфликта между Тутберидзе и Тарасовой нет и быть не может

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировал скандал с участием бывшей подопечной Татьяны Тарасовой и российского тренера Этери Тутберидзе.

13 декабря олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Новость имела резонанс и получила множество комментариев. Так, тренерскому штабу Тутберидзе особенно не понравились мнения Тарасовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Команда Тутберидзе выступила с жёстким заявлением.

«Никакого настоящего конфликта между Тутберидзе и Тарасовой нет. И быть не может. Пройдёт немного времени, и об этом шуме вокруг возникшей ситуации все забудут.

Прошло ли время Загитовой и Медведевой? Говорить «время прошло» о спортсменках, которые ещё активно соревнуются или приостановили выступления — обидно для них. Сейчас только они сами знают, что будет завтра», — приводит слова Чайковской «Комсомольская правда».