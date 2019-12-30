Ретивых отреагировал на четвёртое место в спринте на «Тур де Ски»
Двукратный призёр чемпионата мира 2019 год, российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал выступление в спринте на этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария), где он занял четвёртое место.
«Прошёл второй день „Тур де Ски“. Чуть-чуть не хватило до пьедестала, деревянная медаль. Спасибо болельщикам, что приехали поддержать российскую команду», — написал Ретивых в своём «инстаграме».
Ретивых стал единственным россиянином, пробившимся в финал. Победу одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино. Третьим стал Ришар Жуве из Франции.
Клебо стал лидером общего зачёта. Вторым идёт россиянин Александр Большунов, третьим — швед Йохан Хагстрём. Ретивых — восьмой.
Клебо выиграл спринт на «Тур де Ски», Ретивых — четвёртый
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