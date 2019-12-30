Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Медведева показала новые коньки

Медведева показала новые коньки
Другие / Фигурное катание 0

У российской фигуристки Евгении Медведевой появились новые коньки. Двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 года опубликовала видео в «сториз» «Инстаграма».

«Новые, новые», — написала Медведева.

Накануне Медведева снялась с произвольной программы из-за проблем с ботинком, который сломался на одной из тренировок перед стартом на чемпионате страны. Найти аналогичный в Красноярске не удалось, и спортсменка выступала в короткой программе в перемотанных скотчем коньках. Евгения не сорвала ни одного элемента и заняла пятое место. Однако перед произвольной программой Медведева досрочно завершила тренировку, после чего снялась с соревнований, чтобы не травмироваться.

Как и обещала, Медведева вышла на лёд в показательных выступлениях, чтобы откатать номер без прыжков. Но в самом начале выступления, когда согласно хореографии необходимо двигаться вперёд лёжа на спине, Евгения зацепила подол коньком и порвала платье.

У Медведевой порвалось платье во время выступления. Фото
Медведева выступила с показательным номером в перемотанном ботинке. Видео
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019