Медведева показала новые коньки

У российской фигуристки Евгении Медведевой появились новые коньки. Двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 года опубликовала видео в «сториз» «Инстаграма».
«Новые, новые», — написала Медведева.
Накануне Медведева снялась с произвольной программы из-за проблем с ботинком, который сломался на одной из тренировок перед стартом на чемпионате страны. Найти аналогичный в Красноярске не удалось, и спортсменка выступала в короткой программе в перемотанных скотчем коньках. Евгения не сорвала ни одного элемента и заняла пятое место. Однако перед произвольной программой Медведева досрочно завершила тренировку, после чего снялась с соревнований, чтобы не травмироваться.
Как и обещала, Медведева вышла на лёд в показательных выступлениях, чтобы откатать номер без прыжков. Но в самом начале выступления, когда согласно хореографии необходимо двигаться вперёд лёжа на спине, Евгения зацепила подол коньком и порвала платье.
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