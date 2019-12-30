Медведева показала новые коньки

У российской фигуристки Евгении Медведевой появились новые коньки. Двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 года опубликовала видео в «сториз» «Инстаграма».

«Новые, новые», — написала Медведева.

Накануне Медведева снялась с произвольной программы из-за проблем с ботинком, который сломался на одной из тренировок перед стартом на чемпионате страны. Найти аналогичный в Красноярске не удалось, и спортсменка выступала в короткой программе в перемотанных скотчем коньках. Евгения не сорвала ни одного элемента и заняла пятое место. Однако перед произвольной программой Медведева досрочно завершила тренировку, после чего снялась с соревнований, чтобы не травмироваться.

Как и обещала, Медведева вышла на лёд в показательных выступлениях, чтобы откатать номер без прыжков. Но в самом начале выступления, когда согласно хореографии необходимо двигаться вперёд лёжа на спине, Евгения зацепила подол коньком и порвала платье.

У Медведевой порвалось платье во время выступления. Фото