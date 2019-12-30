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Алиев: счастлив кататься и делаю это в удовольствие

Алиев: счастлив кататься и делаю это в удовольствие
Другие / Фигурное катание 0

Фигурист Дмитрий Алиев поблагодарил тренеров и близких за поддержку после победы на чемпионате России в Красноярске.

«Тренеры, семья, близкие, друзья и все те, кто поддерживал и болел за меня на чемпионате России в Красноярске… Хочу выразить огромную благодарность каждому! Мои тренеры, которые вкладывают в меня всё что только возможно, большой и низкий вам поклон. Просто спасибо.

Я благодарен всем! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть он принесёт вам всего самого необходимого, много тепла и любви. Верьте в себя, и все у вас будет! Счастлив для вас кататься и делаю это в удовольствие», — написал Алиев в «Инстаграме».

Благодаря победе на чемпионате России Алиев был включён в состав сборной страны на чемпионат Европы, который состоится в Граце (Австрия) с 20 по 26 января.

Запись доступна на страница Алиева в "Инстаграме".

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