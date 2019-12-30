Жулин: Орсер многое разрешает Медведевой. Это не Тутберидзе с репутацией мужика в юбке

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал решение Евгении Медведевой отказаться от выступления в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске.

На тренировке перед произвольной программой спортсменка исполнила лишь один элемент, после чего покинула каток. Евгения выступала в сломанном ботинке, перемотанном скотчем.

«Без Медведевой чемпионат, пожалуй, потускнел не сильно. Этот чемпионат России, как и финал Гран-при, да и как, наверное, весь нынешний год, был звёздным часом учениц Этери Тутберидзе. И, думаю, её команда взяла бы и четвёртое место национального первенства, если бы на него приехала Камила Валиева.

Как сказала сама Женя в интервью, для неё это был нонсенс, она никогда в жизни не снималась с соревнований. Мы знаем, что Медведева — боец, наверняка ей очень тяжело далось такое решение. Но она проанализировала всё вместе с тренером и, пожалуй, сделала правильный выбор», — цитирует Жулина «RT на русском».

Жулин также ответил на вопрос, верит ли он, что Медведева сможет навязать борьбу фигуристкам из группы Этери Тутберидзе. Евгения после Олимпиады-2018 покинула группу Тутберидзе и стала работать с канадским специалистом Брайаном Орсером.

«В то, что она поборется с нынешними медалистками чемпионата России, мне, честно говоря, верится с трудом. Ни Загитова, ни Медведева не молодеют, а последняя ещё и вкусила, что такое работать с другим тренером, который много чего разрешает. Это не строгая Тутберидзе с её репутацией мужика в юбке. Да и Алина вон тоже счастливая: участвует в шоу, где её поднимают в поддержке. Не думаю, что она сейчас рвётся в бой. Должно пройти время», — сказал Жулин.