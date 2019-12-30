Путин поздравил заслуженного тренера РФ по фигурному катанию Чайковскую с 80-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил заслуженного тренера СССР и России по фигурному катанию Елену Чайковскую с юбилеем. Сегодня, 30 декабря, ей исполнилось 80 лет. Глава государства отметил вклад Чайковской в воспитание целой плеяды спортсменов.

«Уважаемая Елена Анатольевна! Примите поздравления с юбилейным днём рождения. Профессионал высочайшего класса, энергичный, увлечённый любимым делом человек, вы добились выдающихся успехов на тренерском, наставническом поприще, взрастили целую плеяду талантливых спортсменов — чемпионов Олимпийских игр, других престижных международных соревнований. Своим творческим, востребованным трудом внесли огромный вклад в развитие победных традиций отечественной школы фигурного катания, в популяризацию этого красивого, зрелищного вида спорта.

От души желаю вам здоровья и благополучия. Пользуясь случаем, поздравляю вас с наступающим Новым годом», — говорится в сообщении на сайте Кремля.