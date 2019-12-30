Жулин: Косторная и Трусова немного передёргались

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин ответил на вопрос о том, считает ли он подопечных Этери Тутберидзе фаворитами предстоящих чемпионатов Европы и мира. На прошедшем в Красноярске чемпионате России ученицы Тутберидзе заняли первые три места. Победу одержала Анна Щербакова, второй стала Алёна Косторная, третьей — Александра Трусова.



«Думаю, наши девушки действительно будут в лидерах, но вот, кто победит, теперь сказать очень сложно. Сейчас каждая из них наверняка попробует ещё больше усложнить контент. На этот раз сильнее всех оказалась Щербакова — у неё действительно был феноменальный прокат. Когда у спортсменки в программе два четверных лутца и четверной флип, оценка, конечно, сильно вырастает. Зал после её выступления стоял, и после такого номера встал бы любой зал — и красноярский, и тамбовский, и воронежский, и даже канадский. Зритель чувствует, когда по-настоящему круто.



Косторная и Трусова не смогли собраться после триумфа Щербаковой? Да, видимо, немного передёргались. Но вот Косторной, конечно, нужен четверной прыжок, и она наверняка и сама это понимает. И, думаю, он у неё появится — Алёна не будет ждать, что соперницы будут валиться. Да, на этот раз Трусова упала, но это единичный случай.

На самом деле, многие фигуристы просто мечтают кататься первыми в своей разминке. И, конечно, и над Косторной, и над Трусовой «висели» баллы Щербаковой. Тут хочешь слушай, не хочешь — не слушай, а всё равно так или иначе заметишь, сколько получил твой соперник. Это всегда лишние нервы. Так сложилось, что в этот час, в эту минуту именно Щербакова была морально и физически сильнее всех. Но завтра всё может быть по-другому", — цитирует Жулина «RT на русском».

Щербакова защитила титул чемпионки России, завоёванный в прошлом году.

