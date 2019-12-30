«Это не кухня с подругами, а аудитория страны». Жулин недоволен словами Тарасовой о судьях

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин выразил недовольство высказыванием заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой о предвзятом судействе в танцах на льду на чемпионате России в Красноярске. Победу одержали подопечные Жулина Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

«Недавние скандалы, конечно, подогрели интерес к этому виду. Если бы в танцах на льду кто-то кому-то сломал ноги, то интерес к ним тоже резко бы возрос. Но, к счастью, ноги у нас не ломают, всё пока ограничивается словами.



Я имею в виду слова Татьяны Тарасовой, которая говорила о предвзятом судействе в танцах на льду, намекая на нечестное первое место моих учеников Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. На мой взгляд, это просто неуважение к спортсменам и тренерской команде. Безусловно, Тарасова — очень авторитетный специалист. Но я считаю, что, если ты являешься рупором федерального канала, непозволительно говорить на весь мир такие вещи. Это же не телешоу, не кухня с подругами, а аудитория страны», — приводит слова Жулина «RT на русском».

В прошлом году чемпионами России в танцах на льду также стали Синицина и Кацалапов.

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