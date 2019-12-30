Гербольдт: Плющенко показал, как возвращаться и выигрывать. Может, выйдет и у Медведевой

Российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась впечатлениями от чемпионата России в Красноярске, а также прокомментировала снятие с соревнований Евгении Медведевой.

«Всегда очень обидно так заканчивать. Она настраивалась и боролась весь сезон, и этого ничто не предвещало. У меня тоже однажды внезапно сломались коньки, в этот момент фигурист встаёт перед выбором. Для кого-то кататься на новых не слишком большая проблема, а кто-то начинает разнашивать коньки в мае, чтобы начать на них работать только в сентябре.

Насколько это проблемно для Жени, не знаю, но раз она снялась, значит, это серьёзно. Кататься на сломанных коньках сложно технически, но ещё и очень травмоопасно. Женя откатала на них короткую, что дорогого стоит.

Возвращаться всегда тяжело. Когда находишься в постоянном ритме, не знаешь другой жизни, для тебя это норма. В ином случае ты отстаёшь, а догонять всегда сложно. Возвращение всегда требует огромных усилий над собой. А возвращаться и показывать что-то серьёзное ещё труднее.

Женя каталась на таком уровне, что не захочет соревноваться просто так. Но нет ничего невозможного. Тот же Евгений Плющенко доказывал, что можно возвращаться и выигрывать, может и Женя окажется способна", – цитирует Гербольдт «Команда России».

Накануне Медведева снялась с произвольной программы из-за проблем с ботинком, который сломался на одной из тренировок перед стартом на чемпионате страны. Найти аналогичный в Красноярске не удалось, и спортсменка выступала в короткой программе в перемотанных скотчем коньках. Евгения не сорвала ни одного элемента и заняла пятое место. Однако перед произвольной программой Медведева досрочно завершила тренировку, после чего снялась с соревнований, чтобы не травмироваться.

Медведева показала новые коньки