Загитова резко одёрнула фанатов, трогавших её на автограф-сессии. Видео

Олимпийская чемпионка 2018 года, российская фигуристка Алина Загитова во время автограф-сессии, приуроченной к ледовому шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», несколько раз не смогла скрыть раздражение, когда поклонники старались потрогать её. Спортсменка одёргивала болельщиков, которые хотели её обнять.

Видео доступно на «Чемпионате».

13 декабря 17-летняя Загитова объявила о решении приостановить карьеру и не выступать на чемпионате России в Красноярске. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.

Алина является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и серебряным призёром в командных соревнованиях, чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года.