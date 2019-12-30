Следующий чемпионат России по фигурному катанию состоится в Челябинске

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что чемпионат России по фигурному катанию в 2020 году пройдёт в Челябинске.

«Турнир в 2020 году состоится в Челябинске с 22 по 27 декабря», — приводит слова Когана ТАСС.

Место проведения следующего национального первенства было утверждено на исполкоме федерации. Заседание состоялось вчера, 29 декабря, в Красноярске, где прошёл турнир в 2019 году.



Челябинск примет чемпионат России в третий раз в истории. Ранее соревнования проходили в этом городе в 1993 и 2016 годах.

Ранее исполком ФФККР 29 декабря утвердил состав национальной команды, рекомендованный тренерским советом, на чемпионат Европы. Соревнования пройдут с 20 по 26 января 2020 года в Граце, Австрия.