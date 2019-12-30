«А вот так». Плющенко показал, как выступает с Липницкой. Фото

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал в «Инстаграме» фотографию со своего ледового спектакля «Золушка». Фигурист запечатлён во время выступления вместе с победительницей Игр 2014 года в командных соревнованиях Юлией Липницкой.

«А вот так», — написал Плющенко в «Инстаграме».

Шоу «Золушка» проходит в Москве на «ВТБ Арене» с 30 декабря по 2 января.

Напомним, ранее Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за того, что их шестилетнему сыну Александру поступали угрозы в социальных сетях от неизвестной женщины. На страницу ребёнка в «Инстаграме» подписано более 300 тыс. человек. По словам Рудковской, угрозы поступали от сектантов. Кроме того злоумышленники вымогали у семьи деньги.

Запись доступна на странице Плющенко в «Инстаграме».