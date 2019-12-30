«А вот так». Плющенко показал, как выступает с Липницкой. Фото
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал в «Инстаграме» фотографию со своего ледового спектакля «Золушка». Фигурист запечатлён во время выступления вместе с победительницей Игр 2014 года в командных соревнованиях Юлией Липницкой.
«А вот так», — написал Плющенко в «Инстаграме».
Шоу «Золушка» проходит в Москве на «ВТБ Арене» с 30 декабря по 2 января.
Напомним, ранее Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за того, что их шестилетнему сыну Александру поступали угрозы в социальных сетях от неизвестной женщины. На страницу ребёнка в «Инстаграме» подписано более 300 тыс. человек. По словам Рудковской, угрозы поступали от сектантов. Кроме того злоумышленники вымогали у семьи деньги.
Запись доступна на странице Плющенко в «Инстаграме».
Плющенко: женское фигурное катание становится мужским видом спорта
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