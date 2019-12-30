Колобков отреагировал на критику ВФЛА со стороны Ласицкене

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал критические замечания со стороны трёхкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене о ситуации в лёгкой атлетике и в российском спорте в целом. В частности, Мария написала, что «иллюзия работы — коронка нынешней ВФЛА».

«Я прекрасно понимаю Марию. Она лучшая спортсменка мира в лёгкой атлетике, а впереди Олимпийские игры. Ей хочется выступать на соревнованиях с российскими флагом и гимном, а она уже практически год лишена этой возможности. Из ВФЛА ушли три вице-президента и президент, а ведь именно организация несёт ответственность за развитие вида спорта. Плюс мы пока не видим никаких результатов расследования от World Athletics. Надеемся, что сейчас они покажут нам какие-нибудь документы. Да, были нарушения у Данила Лысенко, он сам это признал и понесёт заслуженное наказание. Но я так и не увидел доказательств того, что в этих нарушениях принимала участие ВФЛА», — цитирует Колобкова «RT на русском».



Колобков призвал спортсменов объединиться в борьбе с допингом.



«Они должны объединиться, я сам готов со всеми встретиться и поговорить. Нужно бороться с допингом всем вместе: и спортсменам, и тренерам, и руководству федераций. Та же Маша с её активной жизненной позицией вполне могла бы стать своеобразным пропагандистом здорового спорта. Конечно, сложно сочетать тренировки и подобную работу, но это необходимо, потому что мы все несём ответственность за наших атлетов. По-другому побороть эту беду невозможно», — сказал Колобков.

Ласицкене: иллюзия работы — коронка нынешней ВФЛА