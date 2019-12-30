Олимпийская чемпионка Фалла снялась с «Тур де Ски»

Олимпийская чемпионка 2014 года, норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла не сможет продолжить выступления на «Тур де Ски», информирует Nordic Magazine.
В декабре на этапе многодневки в Ленцерхайде, Швейцария, лыжница заняла второе место в спринте свободным стилем.
Теперь Фалла вернётся на родину, где будет готовиться к этапу Кубка мира в Дрездене (Германия), который пройдёт с 11 по 12 января.
Ранее шведка Стина Нильссон сообщила о снятии с «Тур де Ски» из-за травмы.
Лыжные гонки. Расписание «Тур де Ски»
31 декабря. Тоблах, Италия
14:30. Гонка с раздельного старта, мужчины, 15 км, свободный стиль.
17:00. Гонка с раздельного старта, женщины, 10 км, свободный стиль.
1 января 2020 года. Тоблах, Италия
13:40. Гонка преследования, женщины, 10 км, классический стиль.
15:00. Гонка преследования, мужчины, 15 км, классический стиль.
3 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
15:15. Масс-старт, женщины,10 км, классический стиль.
17:15. Масс-старт, мужчины, 15 км, классический стиль.
4 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
11:00. Мужской и женский спринт, классический стиль. Квалификация.
13.25. Финалы.
5 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
15:15. Масс-старт в гору, женщины, 9 км, свободный стиль.
17:15. Масс-старт в гору, мужчины, 9 км, свободный стиль.
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