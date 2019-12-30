Йохауг: неправильно, что за дистанционные гонки на «Тур де Ски» не дают бонусные секунды

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг выразила недовольство отсутствием бонусных секунд для победителей дистанционных гонок на «Тур де Ски».



«Думаю, это неправильно, что за дистанционные гонки не дают бонусные секунды. Например, за прошедший масс-старт или за предстоящую гонку в Тоблахе. Думаю, можно было присуждать бонусные секунды за победу, как в спринте», — приводит слова Йохауг VG.

В общем зачёте «Тур де Ски» Йохауг занимает третье место. Лидирует россиянка Наталья Непряева. Второе место занимает представительница Словении Анамария Лампич.



Завтра, 31 декабря, в Тоблахе пройдут гонки с раздельного старта. Лыжная многодневка завершится 5 января.