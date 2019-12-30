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Крамер — об инциденте с Большуновым: когда что-то случается, шведы сразу ноют

Крамер — об инциденте с Большуновым: когда что-то
Крамер — об инциденте с Большуновым: когда что-то случается, шведы сразу ноют
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер признался, что до сих пор раздражён ситуацией вокруг шведа Карл-Йохана Вестберга, обвинившего россиянина Александра Большунова в поломке палки на последнем повороте четвертьфинала спринтерской гонки на «Тур де Ски».

«Я не понимаю, почему шведы начинают бормотать подобное. Они всегда так делают. Когда что-то случается, шведы сразу ноют. Если тебя что-то раздражает, то нужно выяснить всё с глазу на глаз. Не нужно кричать на виду у всех», — приводит слова Крамера Espressen.

Вестберг признал, что зря использовал нецензурную лексику, и выразил готовность извиниться перед Большуновым.

Победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино. Третьим стал Ришар Жуве из Франции.

Шведский лыжник Вестберг: я должен извиниться перед Большуновым
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