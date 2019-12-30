Гербольдт: Туктамышева показывает, что её не нужно списывать со счетов

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт оценила выступление Елизаветы Туктамышевой на соревнованиях в Красноярске.
23-летняя спортсменка заняла четвёртое место и стала первой запасной в составе сборной России на чемпионат Европы.
«Кто не рискует, тот не пьёт шампанского, как говорят. Рассчитывать, что твои соперники ошибутся, — не тот путь, по которому нужно идти, это удел слабых. Девочки катались очень стабильно. При чистом прокате Трусова бы набрала гораздо больше, чем Туктамышева только с тройными прыжками. Лизе надо было рисковать. Я прекрасно понимаю, как сложно было решиться.
Алексей Николаевич Мишин — огромный профессионал, математик, всегда все варианты просчитывает и говорит, как нужно катать. С одной стороны, вставлять прыжок, которому ты только научился, выглядит безумием. Новый элемент занимает очень много сил — эмоциональных и физических, и вероятность исполнить его чисто и не развалить программу дальше очень мала. И даже если элемент удался, на остальное фигуриста может просто не хватить. Но понимая, что соперник технически настолько опережает, решили прыгать четверной тулуп. Лиза — большая молодец, что рискнула. Да, не получилось, но она показывает, что учит, борется, не нужно её списывать со счетов. В её возрасте выучить четверной — это очень здорово и смело!» — цитирует Гербольдт «Команда России».
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