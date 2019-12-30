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Фигуристка Костнер решилась на операцию, чтобы вернуться на лёд

Фигуристка Костнер решилась на операцию, чтобы вернуться на лёд
Другие / Фигурное катание 0

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи, чемпионка мира 2012 года и пятикратная чемпионка Европы в женском одиночном катании, 32-летняя итальянская фигуристка Каролина Костнер, которая пока не объявляла о завершении карьеры, сообщила, что в январе ей предстоит операция на травмированном бедре.

«Как многие из вас знают, я боролась с травмой бедра в течение некоторого времени. Из-за этого я пропустила немало турниров. Вместе с моим медицинским персоналом мы решили, что в конце января мне сделают операцию на бедре. Конечно, я буду держать вас в курсе моей реабилитации. Цель — как можно быстрее вернуться на лёд! Спасибо за вашу поддержку», — написала Костнер на своей странице в «Инстаграме».

В сезоне-2018/2019 Костнер из-за травмы последовательно снялась с Гран-при, чемпионата Европы и первенства мира.

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