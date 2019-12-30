Шахматистка Лагно защитила титул чемпионки мира по блицу в Москве

Российская шахматистка Екатерина Лагно стала победительницей чемпионата мира по блицу, который завершается сегодня, 30 декабря, в Москве. Захватив лидерство после первого дня соревнований, Лагно не скрывала своих намерений защитить титул, завоёванный в 2018 году в Санкт-Петербурге. В итоге Екатерина набрала 13 из 17 очков и стала трёхкратной чемпионкой мира по блицу. Первый титул она выиграла ещё в 2010 году.
Серебряным призёром соревнований стала украинка Анна Музычук, уступившая Лагно пол-очка. По 12 очков набрали китаянка Тань Чжунъи и россиянка Валентина Гунина. По дополнительным показателям впереди китайская шахматистка.
Александра Костенюк, в активе которой 11,5 очка, – пятая, Анастасия Боднарук с 11 очками замкнула топ-10 сильнейших.
- 30 декабря 2019
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