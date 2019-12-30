Министр спорта считает решение ВАДА в отношении России политизированным

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) об отстранении РУСАДА, вследствие чего отечественные спортсмены на 4 года лишатся возможности выступать под национальным флагом на крупных соревнованиях. Россия не согласилась с этим решением, и окончательный вердикт теперь за Спортивным арбитражным судом (CAS).

«Самое главное, что мы в своё время гарантировали передачу ВАДА нашей базы данных, и Министерство спорта оказало полную поддержку в этом вопросе. Её проверяли и наши эксперты, и эксперты агентства, но возникли разночтения. К сожалению, наша позиция в этом вопросе услышана не была. Я считаю, что данное решение было политизированным, но теперь точку в этом вопросе поставит суд. Давайте дождёмся окончания процесса, он обещает быть очень непростым.

Долгим? Сложно сказать. Будут анализировать множество документов и заключений. И, повторюсь, позиция наших экспертов сильно отличается от позиции экспертов ВАДА.

Кстати, ещё в прошлом году с нашей стороны было предложение ВАДА провести совместную экспертизу, чтобы потом не было никаких разночтений. Они отказались, сославшись на внутренние стандарты. И мы не знаем, как они проводили свою экспертизу, а теперь остаётся только ждать решения суда. Но вердикт ВАДА, по моему мнению и по мнению многих юристов, противоречит ряду важнейших документов, в частности хартии Международного олимпийского комитета (МОК) и уставам федераций. И это, возможно, станет одним из предметов спора», — приводит слова Колобкова RT.