Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу в Москве, Крамник — бронзовый призёр

Российский шахматист Владимир Крамник, который с января 2019 года не принимал участия в турнирах, стал третьим на чемпионате мира по блицу, который завершился в Москве. По итогам 21 тура соревнований Крамник набрал 15 баллов, в заключительной партии сыграв вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом.
Американец Хикару Накамура в последнем туре догнал норвежца Магнуса Карлсена. Оба гроссмейстера завершили турнир с 16,5 балла из 21 в активе. Тай-брейк за золото чемпиона мира выиграл Карлсен. Норвежец в третий раз подряд завершил год, владея всеми тремя чемпионскими титулами – в классических шахматах, рапиде и блице.
В шаге от пьедестала почёта остановился Александр Грищук, набравший 14 очков. В топ-10 вошли Владислав Артемьев и Максим Матлаков (по 13,5 очка).
- 30 декабря 2019
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