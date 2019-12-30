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Колобков: руководству ВФЛА необходимо наладить взаимодействие со спортсменами

Колобков: руководству ВФЛА необходимо наладить взаимодействие со спортсменами
Другие / Лёгкая атлетика 0

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал ситуацию, которая сложилась между руководством Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВЛФА) и ведущими легкоатлетами. Ранее Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали открытое письмо руководству ВФЛА, потребовав ответить на ряд вопросов, связанных с лишением организации международного статуса и предпринятыми действиями. Руководство ВФЛА ответило спортсменам, пригласив их на встречу для обсуждения ситуации.

«Руководству ВФЛА необходимо наладить взаимодействие со спортсменами и тренерами, вместе искать выход из кризиса. Понимаю переживания спортсменов. В начале следующего года я обязательно проведу встречу с легкоатлетами», — цитирует Колобкова РИА «Новости».

ВФЛА ответила на открытое письмо Ласицкене, Шубенкова и Сидоровой
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