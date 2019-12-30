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Американский игрок NFL ударил судью шлемом после матча

Американский игрок NFL ударил судью шлемом после матча
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В очередном матче NFL (американский футбол) произошёл забавный инцидент. После окончания матча «Цинциннати Бенгалс» — «Кливленд Браунс» игрок хозяев Джо Мэйн Миксон ударил судью. Правда, всё произошло случайно. Миксон праздновал победу своей команды, активно размахивая шлемом. В итоге он угодил шлемом в нижнюю часть спины одному из судей. Арбитр от такого неожиданного удара оказался на газоне. Миксон просто скосил судью точным ударом.

Игрок тут же принёс извинения судье. Арбитр посмеялся над произошедшим. По всей видимости, он не получил серьёзных травм. Произошедшее, естественно, вызвало бурную реакцию на трибунах.

Что касается самого матча, то он завершился победой «Бенгалс» со счётом 33:23.

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