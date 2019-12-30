Дмитриев — о Туктамышевой и Медведевой: когда ты уже выиграл, остаться в спорте тяжело

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев, побеждавший на Играх с двумя разными партнёршами, поделился мнением о будущем Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой, которые по итогам чемпионата России не отобрались в сборную на чемпионат Европы.

«Что с ними будет? Это у них надо спрашивать, это их решение. Скажу только, что когда ты уже выиграл, а они обе выиграли, остаться в большом спорте очень тяжело. От многого нужно отказаться. Ты катаешься настолько, насколько тебе дают соперники», — приводит слова Дмитриева «Комсомольская правда».

Также Дмитриев рассказал о своём отношении к смене тренера фигуристами.

«Конечно, хорошо, когда тренер выращивает спортсмена с детства, такое бывает. Но часто они работают на разных уровнях, кто-то с начинающими, кто-то – на уровне высшего мастерства. Смена тренера всегда была и всегда будет. Бывает, в группе появляются два одинаковых спортсмена, начинается конкуренция и один уходит. Это не всегда зависит от тренера, ещё есть родители, которые внушают спортсмену, что ему уделяется мало внимания. Бывает причиной становятся друзья, бывает — любовь, бывает – конфликт, – всё по-разному. Могу сказать одно: чтобы воспринять систему работы нового тренера, нужно полгода, это всё непросто», — сказал Дмитриев.