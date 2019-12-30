Американский игрок NFL, ударивший шлемом судью, извинился за инцидент

Игрок команды NFL (американский футбол) «Цинциннати Бенгалс» Джо Миксон принёс извинения арбитру за инцидент, случившийся после матча с «Кливленд Браунс». Миксон, празднуя победу своей команды, попытался бросить шлем, но не заметил арбитра, который вышел у него из-за спины. В итоге Джо угодил шлемом в нижнюю часть спины судьи, после чего тот подкосился и упал.

После матча Миксон извинился перед судьёй, который получил неприятный удар. Как сообщает Cincy Jungle, арбитр испытывал болевые ощущения. Произошедшее вызвало бурную реакцию на трибунах.

Что касается самого матча, то он завершился победой «Бенгалс» со счётом 33:23.

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