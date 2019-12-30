Туктамышева — о 4-м месте на ЧР-2020: этот сезон всё равно прогрессивный для меня

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, занявшая четвёртое место на национальном первенстве в Красноярске и не сумевшая отобраться в сборную на чемпионат Европы, рассказала о своих ощущениях, когда в 23 года впервые исполнила четверной тулуп.
«Это были нереальные эмоции, до мурашек по телу. Я осознала, какой важный шаг для себя сделала. Мне почти 23, а тут четверной тулуп. Причём до той тренировки я не чувствовала, что смогу его сделать. У меня нет такой сильной природной интуиции, только женская присутствует. Я так же трудно и аксель изучала. Но зато когда поняла, что это всё возможно, в тот же день сделала тулуп. Словом, было очень круто. Я, наверное, ещё и потому не так расстроилась из-за неудачного выступления в Красноярске, что знаю: этот сезон всё равно прогрессивный для меня», — приводит слова Туктамышевой сайт «Матч ТВ».
- 30 декабря 2019
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