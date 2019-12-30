Фигуристка Трусова рассказала о новогоднем желании

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России Александра Трусова рассказала о своих планах на Новый год и первый в её карьере чемпионат Европы среди взрослых.
«Новый год буду отмечать с семьёй. Поедем ли куда-то, ещё не решили, потому что были соревнования, пока не думали об этом. А после, конечно, буду работать и готовиться к чемпионату Европы. Будем смотреть на тренировках перед чемпионатом Европы, в какой готовности я буду, и тогда уже будет формироваться мой контент.
Какой подарок я бы хотела на Новый год? Дети, которые верят в Деда Мороза, меня убьют, наверное, но мне уже папа подарил браслет на Новый год. А сама себе я бы пожелала чисто катать программу наконец-то», — сказала Трусова в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.
- 30 декабря 2019
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