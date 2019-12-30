Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Косторная перед чемпионатом Европы выступит на шоу в Италии

Косторная перед чемпионатом Европы выступит на шоу в Италии
Другие / Фигурное катание 0

Победительница финала Гран-при, серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Алёна Косторная сообщила, что перед первым в её карьере чемпионатом Европы выступит на шоу в Италии.

«Рада, что смогла отобраться на чемпионат Европы. Прокат в Красноярске был не очень, конечно. Можно работать над элементами. В целом первой половине сезона я рада, золотых медалей было больше, чем серебряных. Естественно, это очень хорошо. Также я буду участвовать в шоу в Италии, после которого буду готовиться к чемпионату Европы, наверное.

Что бы пожелала себе на Новый год? Меньше расстраиваться и больше работать», — сказала Косторная в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания России.

Чемпионат Европы пройдёт с 20 по 26 января 2020 года Граце (Австрия).

Дети и пропасть. Почему российское фигурное катание в большой опасности
Чемпионат России обнажил серьёзные проблемы в женском фигурном катании. Нужно срочно принимать меры.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019