Косторная перед чемпионатом Европы выступит на шоу в Италии

Победительница финала Гран-при, серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Алёна Косторная сообщила, что перед первым в её карьере чемпионатом Европы выступит на шоу в Италии.

«Рада, что смогла отобраться на чемпионат Европы. Прокат в Красноярске был не очень, конечно. Можно работать над элементами. В целом первой половине сезона я рада, золотых медалей было больше, чем серебряных. Естественно, это очень хорошо. Также я буду участвовать в шоу в Италии, после которого буду готовиться к чемпионату Европы, наверное.

Что бы пожелала себе на Новый год? Меньше расстраиваться и больше работать», — сказала Косторная в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания России.

Чемпионат Европы пройдёт с 20 по 26 января 2020 года Граце (Австрия).