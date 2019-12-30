Косторная перед чемпионатом Европы выступит на шоу в Италии

Победительница финала Гран-при, серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Алёна Косторная сообщила, что перед первым в её карьере чемпионатом Европы выступит на шоу в Италии.
«Рада, что смогла отобраться на чемпионат Европы. Прокат в Красноярске был не очень, конечно. Можно работать над элементами. В целом первой половине сезона я рада, золотых медалей было больше, чем серебряных. Естественно, это очень хорошо. Также я буду участвовать в шоу в Италии, после которого буду готовиться к чемпионату Европы, наверное.
Что бы пожелала себе на Новый год? Меньше расстраиваться и больше работать», — сказала Косторная в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания России.
Чемпионат Европы пройдёт с 20 по 26 января 2020 года Граце (Австрия).
- 30 декабря 2019
-
23:41
-
23:04
-
22:52
-
22:23
-
22:01
-
21:32
-
21:30
-
21:17
-
21:12
-
20:49
-
20:43
-
20:05
-
19:52
-
19:38
-
19:18
-
18:42
-
18:38
-
18:25
-
17:48
-
16:53
-
16:48
-
16:47
-
16:38
-
16:30
-
16:17
-
16:04
-
15:27
-
15:21
-
14:56
-
14:39
-
14:24
-
13:57
-
13:39
-
13:39
-
13:14