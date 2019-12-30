Ласицкене: этот якобы ответ ВФЛА — неуважение ко мне как к спортсмену

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене осталась недовольна ответом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо, в котором она, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков задали острые вопросы организации. Ласицкене попросила ВФЛА объяснить их собственные действия и бездействие в вопросе восстановления организации в правах. После этого руководство ВФЛА призвало спортсменов вести диалог напрямую, а не через СМИ.

«Этот якобы ответ ВФЛА — неуважение ко мне как к спортсмену. Лично я встречаться с нынешним руководством ВФЛА не планирую ни 10 января, ни в дальнейшем», — написала Ласицкене в своём «инстаграме».

Ранее Ласицкене уже активно критиковала ВФЛА, а также выразила недовольство работой министра спорта РФ Павла Колобкова.

ВФЛА ответила на открытое письмо Ласицкене, Шубенкова и Сидоровой