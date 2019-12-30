Ласицкене: этот якобы ответ ВФЛА — неуважение ко мне как к спортсмену
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене осталась недовольна ответом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на открытое письмо, в котором она, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков задали острые вопросы организации. Ласицкене попросила ВФЛА объяснить их собственные действия и бездействие в вопросе восстановления организации в правах. После этого руководство ВФЛА призвало спортсменов вести диалог напрямую, а не через СМИ.
«Этот якобы ответ ВФЛА — неуважение ко мне как к спортсмену. Лично я встречаться с нынешним руководством ВФЛА не планирую ни 10 января, ни в дальнейшем», — написала Ласицкене в своём «инстаграме».
Ранее Ласицкене уже активно критиковала ВФЛА, а также выразила недовольство работой министра спорта РФ Павла Колобкова.
ВФЛА ответила на открытое письмо Ласицкене, Шубенкова и Сидоровой
«Зачем вы нас обманули?» Шубенков, Ласицкене и Сидорова написали письмо ВФЛА
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