Глава ВАДА: мы показали готовность бороться с беспрецедентным жульничеством со стороны РФ

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крэйг Ридди обратился к акционерам организации и подвёл итоги своей работы на данном посту. В январе Ридди сложит полномочия. Одной из главных тем выступления главы ВАДА стал очередной допинговый скандал в российском спорте. Из-за фальсификаций данных Московской антидопинговой лаборатории Россию отстранили от международных соревнований на четыре годы.
«Если говорить о последних шести годах, я особенно рад тому, как ВАДА отреагировало на вызовы, с которыми мы столкнулись с 2014 года. В частности, я говорю о допинговом кризисе России, который привёл к созданию команды расследования мирового уровня. Сегодня в неё входят 11 человек, эту команду можно считать лучшей в своей сфере.
Работа завершилась тем, что в декабре было принято решение о несоответствии РУСАДА международных стандартам и соответствующим последствиям. Теперь вопрос будет решаться в Спортивном арбитражном суде. Но ВАДА показало готовность и способность, наличие знаний и юридических инструментов, чтобы эффективно бороться с беспрецедентным уровнем жульничества и коррупции», — говорится в заявлении Ридди.
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