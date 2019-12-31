Туктамышева: теперь надо, как в танцах: уверенно выходить и выступать как в последний раз

Чемпионка мира и Европы 2015 года 23-летняя Елизавета Туктамышева, которая не сумела отобраться в сборную на чемпионат Европы, став четвёртой на национальном первенстве, поделилась мнением об оценках, которые ставили ей судьи в ходе текущего сезона.
«Не было ли несогласия с тем, какие оценки ставят мне судьи? С одной стороны, бывало такое ощущение. Поэтому мы даже пытались вернуть каскад из двух тулупов, потому что флип — тулуп не зашёл судьям, как говорится.
В прошлом году, когда я, грубо говоря, выходила из пустоты, я радовалась любым баллам «за семьдесят». А когда ты уже дошёл до какого-то уровня, а потом оценка внезапно становится чуть ниже, то не всегда понимаешь, в чём проблема.
С другой стороны, мне и самой надо было более раскрепощёно кататься. Думаю, от спортсмена это тоже должно исходить. Недавно я была на турнире в Загребе, выступала очень свободно. Так сразу получила баллы намного лучше, чем раньше. Если ты классно катаешься, тебя будут ставить высоко. У нас теперь надо, как в танцах: уверенно выходить и выступать как в последний раз», — приводит слова Туктамышевой сайт «Матч ТВ».
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