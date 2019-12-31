«На такой бал одно удовольствие посмотреть!» Глейхенгауз — о Загитовой в шоу Навки

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, вернувшись из Красноярска, где проходил чемпионат России, посетил шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» и поделился впечатлениями от увиденного. Главную роль в ледовой сказке исполняет подопечная тренера, олимпийская чемпионка Алина Загитова.

«Как говорится с корабля на бал, но на такой бал одно удовольствие посмотреть! Замечательный мюзикл на льду «Спящая красавица». Отдельная благодарность Татьяне Навке за невероятную сказку на льду, полную любви, переживаний, радости. Спасибо за максимальную отдачу всем участникам этого представления! Ну и, конечно прекрасная Алина Загитова в роли Спящей красавицы!» — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Даниила Глейхенгауза.