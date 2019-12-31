Капитан сборной России по регби: теперь не хочется с усами расставаться

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев подвёл итоги 2019 года и рассказал, как отнёсся к известности, которую он обрёл после чемпионата мира, проходившего в Японии. Капитан россиян с фирменными усами свободно говорил на английском, раздавая интервью журналистам. После этого многие болельщики восхищались Артемьевым.

«Как воспринял славу? До сих пор для меня это большая неожиданность. Не вижу ничего такого экстраординарного, что я сделал, чтобы получить такую популярность. Но я рад, что могу теперь рассказывать про регби большему кругу людей. Это для меня самая приятная часть этой популярности.

Узнают ли на улицах? Бывает. Хотя, наверное, усы в этом тоже играют свою роль – не так много людей, особенно, молодых с усами видишь в метро. Раз в несколько дней, когда использую общественный транспорт, подходят. Обычно жмут руку, иногда фотографируются, благодарят за выступление нашей сборной опять же. И я, пользуясь случаем, хочу передать благодарность всем своим партнёрам по национальной команде – не было бы этого выступления, и про регби не заговорили бы.

Из забавного – мне приходится ходить с усами уже который месяц, хотя не планировал их так долго носить. Теперь уже и не хочется с ними расставаться. На какой-то срок они точно останутся, я уже с ними свыкся. Даже удивляюсь, когда на мне люди задерживают свой взгляд чуть дольше, чем нужно, а потом вспоминаю, что да, усы же. Я привык, жена вроде тоже, так что все нормально. А сначала было непривычно – это всё же не совсем тот образ, к которому привыкли я, жена и дочка. Но сейчас даже дочка привыкла. Когда прошёл ноябрь, я спрашивал её совета, сбривать ли усы, она сказала: «Папа, оставляй!», — приводит слова Артемьева РИА «Новости».